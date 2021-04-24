كتلة جنوبية حارة.. تعرف على حالة الطقس غدًا الأحد

السبت، 24-04-2021
10:31 م
الطيب حسين
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنها تتوقع ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة غدا الأحد.
ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة
بشكل مؤقت بسبب مرور كتلة جنوبية حارة
غرب البلاد.
كما تنشط الرياح على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض الرؤية الأفقية على القاهرة وشمال الصعيد بسبب الشوائب العالقة نهارا وسرعان ما تتقدم الجبهة الباردة في نهاية اليوم وتنخفض معها الحرارة.
ويظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال الايام القادمة ولا تزال درجات الحرارة منخفضة نسبيا ليلا وفي الصباح الباكر لذلك يرجي عدم الانخداع في درجات الحرارة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا فهي كما يلي:
القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.