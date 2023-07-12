الأربعاء 12 يوليه 2023
توقيت مصر 19:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يرغب في الانتقال للفريق.. نجم الزمالك يبعث مدير أعماله للنادي الأهلي

فضحه هاتفه.. تورط مدرب كرة شهير في فضائح جنسية صادمة (١٠ فيديوهات)

بيان من نقابة الموسيقيين: لم نتمكن من الوصول إلى إيمان البحر درويش

السجن سنة لإعلامية شهيرة لهذا السبب.. وتخرج في فيديو للتعليق

"كان في الساحل".. سرقة فيلا توفيق عكاشة في ٦ أكتوبر

محمد صلاح يطالب ليفربول بضم هذا اللاعب المصري.. وتشيلسي يسعى لخطفه

رفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم.. هل يفعلها البنك المركزي في اجتماع الخميس؟

السجن المشدد ٣ سنوات لنجل إيمان البحر درويش.. تعرف على جريمته

ابنة إيمان البحر درويش تكشف ما حدث له

القبض على حسن شاكوش

"كان في الساحل".. سرقة فيلا توفيق عكاشة في ٦ أكتوبر

توفيق-عكاشة
توفيق عكاشة
الأربعاء، 12-07-2023 09:57 ص

 



كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن تعرض فيلته في أحد التجمعات السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة للسرقة.


وقال توفيق عكاشة إن جميع محتويات فيلته تعرضت للسرقة، وتوجه إلى قسم أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.


وأعرب عن دهشته فور اكتشافه كسر حقيبة تحتوي على مفتاح خزينة خاصة به، مؤكدًا أنه كان في الساحل الشمالي بينما تمت سرقة الفيلا في أكتوبر.


ويبتعد توفيق عكاشة عن الساحة الإعلامية منذ فترة، وسبق وأن خرجت شائعات أفادت بعودته للعمل في فضائية "الحياة"، التي قدم خلالها آخر برنامجه "مصر اليوم".


ونفى "عكاشة" في سبتمبر الماضي شائعات عودته للعمل خلال منشور عبر "فيسبوك"، قال خلاله: "أنا جالس في بيني وكل ما يُنشر من شائعات ليس لها أساس من الصحة، والذي ينشرها كاذب كاذب كاذب.. أنا لا أعمل في قناة الحياة ولا في غيرها كفى كذبًا".

إقرأ ايضا

نقاابة-الموسيقيين-بعد-تجديدها-1670581588-0

بيان من نقابة الموسيقيين: لم نتمكن من الوصول إلى إيمان البحر درويش

Screenshot 2023-07-12 10.02.10 AM

السجن سنة لإعلامية شهيرة لهذا السبب.. وتخرج في فيديو للتعليق

820152213713647

السجن المشدد ٣ سنوات لنجل إيمان البحر درويش.. تعرف على جريمته

أخبار متعلقة

2018_12_27_23_17_52_470

بعد إعلان ترشحه للرئاسة.. توفيق عكاشة يعلن دعمه لـ فؤاد بدراوي

download

والدة الطبيب الذي قتله زميله ودفنه داخل عيادته تكشف تفاصيل جديدة

cdn4.premiumread

قتله ودفنه داخل عيادته.. أول صورة للطبيب ضحية الغدر من زميله