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«كان عايز يشيلها».. زوج منة عرفة يكشف سبب أزمة محمد نجاتي وزوجته

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منة عرفة
Native
السبت، 13-11-2021 04:03 م


رد الفنان الشاب محمود المهدي، زوج الفنانة الشابة منة عرفة، على تصريحات الفنان محمد نجاتي بشأن الخلاف الذي وقع بينهما بسبب مشهد يجمع منة بنجاتي ضمن أحدات مسلسل «فيلا 101».
وقال «المهدي» في فيديو عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «الموضوع خد أكبر من حجمه بزيادة، بيتقال إن في مشهد بسبب إنه كان بيقيس نبض إيد منة، وهي رفضت، وكان دة سبب الخلاف وأدى للإنفصال، مفيش الكلام دة خالص».
وتابع: «المشهد أصلا كان عبارة عن إن هي تتشال وهي رفضت إنها تتشال، وإحنا بنتكلم من الأول مع المنتج والمخرج إن مفيش مشاهد بوس، مفيش أحضان، ومفيش شيل، وهي حاطة قواعد، زي أي فنانة محترمة».
وأضاف: «إحنا مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة، ممكن نوصله بطريقة محترمة، واحنا في مجتمع شرقي المفروض نراعي دة».
يشار إلى أن منة عرفة ومحمود المهدي عقدا قرانها يوم 30 يونيو الماضي، بعد فترة خطوبة امتدت لبضعة أشهر.
 

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