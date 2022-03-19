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كانت تقود بسرعة جنونية.. فيديو لـ ساز القحطاني قبل وفاتها بدقائق

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ساز
Native
Teads
السبت، 19-03-2022 11:17 ص

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر آخر لقطات لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي الراحلة مشهورة سناب شات في السعودية ساز القحطاني، حيث ظهرت بسيارة سوداء كانت تسير بسرعة كبيرة.
تناقل الرواد الفيديو، وتفاعلوا معه، حيث كتبواعبارات ترحموا فيها على الراحلة.
وتوفيت ساز القحطاني بعد تعرضها لحادث سير أليم على طريق العروبة في الرياض.
وتعد ساز إحدى أشهر نجمات السوشيل ميديا، ويتفاعل معها عدد كبير من المتابعين من دول عديدة، اذ تشارك معهم يومياتها من الحفلات وزياراتها للاماكن العامة، ومختلف المناسبات، وقاعدتها الجماهيرية كبيرة جداً.
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