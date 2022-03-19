الثلاثاء 22 مارس 2022
توقيت مصر 17:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عرض ضخم لـ صلاح.. الانتقال مقابل 2 مليون جنيه يوميًا

عاشرها معاشرة الأزواج.. السجن 15 عامًا لتربي هتك عرض سيدة متوفية بعد دفنها

فنانة شهيرة تشكو: مش لاقية العيش

والدها مسلم.. من هي عشيقة «بوتين» المطلوب ترحيلها من سويسرا

فنانة شهيرة تعلن العودة للغناء بعد 10 سنوات من الاعتزال.. ما علاقة رامز جلال؟

الأرصاد تحذر حتى يوم الأحد بسبب صورة التقطتها الأقمار الصناعية

توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة

تهز دولة عربية.. يحرق أمه أثناء نومها

عاكس بنت عمه بسوهاج فوقعت المجزرة الدامية

سعودي يقتل زوجته الحامل بطريقة بشعة.. ثم كانت نهايته

ADS
 

حملات لإغلاق حساب ساز القحطاني بعد وفاتها و«تويتر» يرد

images
ساز القحطاني
Native
Teads
السبت، 19-03-2022 09:28 ص

بعد وفاة المشهورة السعودية ساز القحطاني شهيرة سناب شات، بدأ عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملات لإغلاق حسابات الشابة الراحلة على تيك توك وإنستغرام وبنتررست.
أتى ذلك بعد أن رفضت إدارة الحسابات حذفها لأنها ليست مخالفة.
وقالت تالا صفوان، إحدى الناشطات على تيك توك، إنها تواصلت مع الإدارة لغلق حساب ساز، إلا أنهم رفضوا بحجة أنه حساب غير مخالف ولم تصلهم شكاوى عليه.
فما كان من تالا غير أن تطلب من محبي ساز بالدخول على حسابها ووضع تبليغ واختيار السبب بأنه "وفاة صاحبة الحساب" حتى تتجاوب معهم الإدارة وتغلق الحساب.
يذكر أن حادثاً مرورياً مروعاً كان أودى بحياة السعودية ساز القحطاني، مساء الأربعاء، على طريق العروبة في مدينة الرياض.
فيما تداول عشرات الآلاف من المغردين السعوديين خبر وفاتها، ليتصدر وسم #ساز_القحطاني بحث تويتر.
كما نعاها الكثير من المتابعين، معبرين عن حزنهم الشديد لما ألم بها.
وكانت صديقتها المقربة نجوى العبدالله قد كشفت في وقت سابق أن "ساز كانت تقود السيارة بسرعة كبيرة، وصلت إلى 230 كلم، وبالتالي وقع الحادث"، مضيفة أنها "توفيت وقت وقوع الحادث".
ووثق فيديو انتشر على مواقع التواصل  الحادث المروع، حيث ظهرت سيارة ساز المفترضة تنقلب وتتطاير منها شرارات النار.

 

إقرأ ايضا

download

عاشرها معاشرة الأزواج.. السجن 15 عامًا لتربي هتك عرض سيدة متوفية بعد دفنها

كندا-حنا

فنانة شهيرة تشكو: مش لاقية العيش

images

فنانة شهيرة تعلن العودة للغناء بعد 10 سنوات من الاعتزال.. ما علاقة رامز جلال؟

أخبار متعلقة

133-002310-death-saudi-arabia-saz-al-qahtani-4

شاهد.. مصرع المشهورة السعودية ساز القحطاني في حادث واشتعال النيران في جثتها

36978-محمد-متولي

«شيء غريب» أرملة الفنان محمد متولي تكشف مفاجأة عن سبب وفاته