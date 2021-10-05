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كاميرا مراقبة توثق لحظة قيام فتاة بدفع سيدة أمام قطار المترو

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الثلاثاء، 05-10-2021 02:12 م

أظهرت كاميرات المراقبة في محطة مترو أنفاق تايمز سكوير، لحظة دفع امرأة لسيدة باتجاه القطار القادم.
وفي الفيديو ظهرت امرأة وهي تدفع سيدة أخرى من الرصيف إلى القطار عند اقترابه من المحطة.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد نقلت السيدة إلى مستشفى قريب من المحطة، بعد إصابتها بجروح في الوجه.
ووفق الصحيفة البريطانية فإن مرتكبة عملية الدفع لا تزال طليقة، وتواصل قوات الشرطة البحث عنها بعد تعميم أوصافها.

 

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