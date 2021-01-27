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كاميرا مراقبة توثق لحظات مرعبة لطفل شنق نفسه بالخطأ

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الطفل
 
الأربعاء، 27-01-2021 10:29 ص المصريون

وثقت كاميرا مراقبة مُثبتة داخل أحد أحواش المنازل، لحظات مرعبة تحبس الأنفاس لقيام طفل بشنق نفسه عن طريق الخطأ، أثناء لعبه رفقة إخوته.
وأظهر الفيديو الطفل الصيني وقد لف حبلًا حول رقبته بإحكام وربطه بسور خلفه، ثم وقف على أحد البراميل، إلا أن البرميل تدحرج وأصبح الطفل معلقًا بالحبل، الذي ضغط على رقبته بشدة.
وأبان المقطع أن الطفل ظل يرفس برجليه، كما حاول طفل آخر صغير أن يقرّب له البرميل دون جدوى، وفي تلك اللحظة حضرت الأخت الكبرى وحملت أخاها لأعلى حتى حرر رقبته قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
فيما هرعت بعدها الأم على الطفل وقامت بحمله ومحاولة الاطمئنان عليه.

 

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