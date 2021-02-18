الخميس، 18-02-2021
08:01 م
الطيب حسين
هاجم الكاتب السعودي تركي الحمد
، الديمقراطية في الكويت، معتبرًا في تغريدة له عبر "تويتر" إن كانت الديمقراطية على هذا النحو "فنحن في غنى عنها".
تصريحات "الحمد" جاءت عقب تأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي لمدة شهر اعتبارا من الخميس 18 فبراير استنادا إلى المادة 106 من الدستور.
وقال "الحمد": "بصراحة، وبدون زعل من أهلنا في الكويت، ديمقراطية على النمط الكويتي، نحن بغنى عنها".
وتابع أن "السعودية والإمارات وعُمان يحققون إنجازات دون ديمقراطية زائفة".
وأكمل "أحيانا، وفي ظروف تاريخية معينة، تكون الديمقراطية عبئا وليس إنجازا".
وأثارت تغريدة "الحمد" انتقادات من العديد من المغردين الكويتيين.