قطر تعلن رفض المصالحة مع هذه الدولة العربية

الأحد، 30-05-2021
09:48 م
محمد فضل
استبعدت قطر
تحسن علاقاتها مع سوريا
في أعقاب فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رابعة، مشيرة إلى غياب "الحل السياسي" للأزمة التي تشهدها البلاد.
وقال وزير الخارجية القطر
ي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع تلفزيون "العربي"، إن بلاده لا تعتزم تطبيع العلاقات مع سوريا
بعد فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة الأسبوع الماضي.
وأضاف الوزير: "لم نر أي أفق لحل سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى الآن.. لم نر أي تقدم في ذلك، هناك استمرار في نفس النهج والسلوك".
وأردف بالقول :"لا يوجد لدينا أي دافع لعودة العلاقات في الوقت الحالي مع النظام السوري.. النظام السوري يرتكب جرائم بحق شعبه".
وفاز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، مساء الخميس. ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.
وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3%، وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا بنسبة 1.5%، من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا
وخارجها 18107108 .