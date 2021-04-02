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قطار النوم ينقسم إلى نصفين بأسيوط

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قطار النوم ينقسم إلى نصفين بأسيوط
 
الجمعة، 02-04-2021 04:08 م المصريون



شهدت محافظة أسيوط اليوم، انفصال 6 عربات من قطار النوم المتجه من القاهرة إلى أسوان جنوبا،.

وتوقف القطار في محطة منقباد بمحافظة أسيوط.

كانت غرفة عمليات المحافظة، قد تلقت إخطارا فجر اليوم يفيد بانفصال 6 عربات من قطار النوم 82 وملاحظة الواقعة بعد وصول القطار لمحطة أسيوط  بالمحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو محطة السكة الحديد وسكرتير عام أسيوط لموقع البلاغ.

والقطار المكون من 13 عربة انفصلت عنه 6 عربات محملة بالركاب، واستكمل القطار سيره بـ7 عربات فقط دون العربات الأخيرة، التى تعطلت على خط السكة الحديد بعد محطة منقباد، وكان القطار وصل محطة الأزهر التالية لها.

وعلى الفور جرى سحب العربات المنفصلة بواسطة جرار(قاطرة) قطار آخر وتم وصلها وربطها بالقطار واتمام الصيانة اللازمة، واستكمل القطار رحلته دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم بالحادث.
 

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