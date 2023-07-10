قضية دعارة.. أم تلقي طفلتها من الطابق الثاني في السنبلاوين

صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات، على الأرض ألقيت من شرفة الطابق الثاني بمنزلها في مدينة السنبلاوين، كشفت تفاصيلًا مروعة حول أم فقدت فطرتها حتى قبل أن تقرر التضحية بطفلتها في سبيل إسكاتها.

كان مدير الأمن اللواء مروان حبيب تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، بورد إشارة من مستشفى السنبلاوين العام للعميد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوصول الطفلة "م. أ. ع" 3 سنوات، مصابة باشتباه كسور بالفخذ الأيسر وكدمات بفروة الرأس، بادعاء سقوط من علو.

وبسؤال "د.ي.أ.ع"، 25 عامًا - ربة منزل - خالة الطفلة، اتهمت شقيقتها "ش - 22 عامًا" - والدة الطفلة، بإلقائها من شرفة الطابق الثاني.

التحقيقات كشفت أيضًا أن المتهمة أقدمت على فعلتها بداعي إسكات الصغيرة التي علي صراخها وبكاؤها.

وبعد إلقاء القبض على المذكورة، تبين أنه سبق اتهام الأم في قضية تبديد، والقضية رقم 13706 جنح مركز السنبلاوين (دعارة). وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.