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قس أمريكي شهير يعتنق الإسلام بعد 14 عامًا سخّرها في محاربته

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قس أمريكي شهير يعتنق الإسلام بعد 14 عامًا سخّرها في محاربته

ه
القس الأمريكي
Native
Teads
الإثنين، 27-02-2023 09:55 ص

 

أعلن قس أمريكي شهير يدعى هيلاريون هيجي، اعتناقه الدين الإسلامي وغير اسمه إلى سعيد عبد اللطيف، وأثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكتب القس عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلاً إن "نيران الإسلام أشعلت روحه قبل عشرين عاماً".

 

وأضاف: "كنت أتمتع بمكانة واعدة ككاهن وكنت محبوباً جيداً ومتعلماً جيداً، ولكن قناعاتي الداخلية تغيرت، لا يمكن للمرء ببساطة أن يكون كاهنًا وراهبًا في العلن، ومسلماً بشكل خاص".

 

وتابع: "القرآن يذكر أننا عبدنا الله وحده وخضعنا له من قبل أن نولد، والإسلام خضوع لإرادة خالق السماء هذا هو طريق المسيح، وطريق موسى، وطريق إبراهيم عليهم السلام، وهو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

 

وواصل: "في الإسلام الاستسلام ليس لرغباتك ولا لرغبات إنسان ولا للقديسين ولا للملائكة، الإسلام استسلام لله الواحد".

 

وأشار الكاهن السابق، الذي كان يخطط حتى وقت قريب لإنشاء دير مسيحي في كاليفورنيا، إلى أن اعتناقه الإسلام هو في الواقع "عودة للإسلام" و"مثل العودة إلى المنزل".

يذكر أن هيجي من مواليد الولايات المتحدة، وُلد في ثمانينيات القرن الماضي، وهو حالياً في العقد الرابع من عمره، وقد عمل قسيساً لمدة 14 عاماً، وكان ينتقد الإسلام بانتظام، وتحول إلى الكاثوليكية في عام 2017.

 

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