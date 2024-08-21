



قررت محكمة "الأمور المستعجلة" رفع التحفظ عن أموال أفراد من عائلتي سعودي وسيد السويركي اللتين تملكان متاجر "سعودي ماركت" و"التوحيد والنور".

وشمل قرار المحكمة رفع التحفظ عن أموال 14 شخصا هم 4 أفراد من عائلة سعودي، المالكة لسلسلة محال "سعودي ماركت"، ورجل الأعمال السيد السويركي، مالك محال "التوحيد والنور" و9 من أبنائه.

وقد جاء قرار المحكمة بعد النظر في دعوى مرفوعة من قبل رئيس "لجنة التحفظ على الأموال" الذي أكد "زوال أسباب التحفظ عن الكيانات المشار إليها".

وكانت ألقت قوات الأمن القبض على السيد السويركي في ديسمبر 2020 بتهمة "تمويل جماعة الإخوان المسلمين"، وجرى التحفظ على أمواله هو وأبنائه بقرار قضائي، وإغلاق فروع من سلسلة متاجر "التوحيد والنور".

وجرى إخلاء سبيله في يونيو 2023.

ووجهت اتهامات للسويركي وأفراد من عائلة سعودي بإمداد جماعة الإخوان المسلمين بـ"الأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات".