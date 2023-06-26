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قرار عاجل من وزير التعليم بعد بكاء طلاب الثانوية من امتحان الكيمياء

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وزير التعليم
الإثنين، 26-06-2023 01:05 م


أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من ١٠ خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

 

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وتقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم بشان صعوبة امتحان مادة الكيمياء.

وأشارت البرلمانية في طلبها، إلى صعوبة امتحان مادة الكيمياء الذي تم إجراءه اليوم في المدارس، والذي يعتبر من أصعب الامتحانات التي قدمت للطلاب.

وسادت حالة من الحزن بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم والذين تجمعوا بأعداد غفيرة أمام لجان امتحانات الكيمياء والجغرافيا اليوم الأحد.

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