الخميس 27 أكتوبر 2022
توقيت مصر 04:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق من أسرة نيرة أشرف على وفاة فريد الديب: لن نسامحه

قرار عاجل من النائب العام بالتحقيق في منشورات «البرنس المصري»

رفع الحد الأدني للأجور وصرف 300 جنيه شهريًا.. التفاصيل الكاملة لقرارات الحماية الاجتماعية

نضال الأحمدية تخرج عن صمتها وتفضح حسام حبيب

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. ترقب لاجتماع بعد أيام

لم يستحم منذ 50 عامًا.. وفاة عمو حاجي «أوسخ رجل في العالم» بعد أيام من إجباره على الاستحمام

غير صالحة للاستخدام.. تحذير عاجل من هيئة الدواء بعدم شراء 4 أنواع من الأدوية

أيهما أصعب؟.. تربية الولد أم البنت؟.. دراسة تُجيب

أول مظاهرة لـ«المثليين جنسيًا» في دولة خليجية.. ماذا حدث؟

تفاصيل إضافة جوجل للفظ بذيء لاسم السيدة عائشة ومعركة تغييره بنجاح

ADS
 

قرار عاجل من النائب العام بالتحقيق في منشورات «البرنس المصري»

202007140846314631
النائب العام
Native
Teads
الخميس، 27-10-2022 04:13 ص نسمه عبد الوهاب
أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في المنشورات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لمن يُدعى « البرنس المصري »، والمتضمنة ازدراءً للدين المسيحي.

حيث رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حسابات متعددة يظهر فيها شخص لُقب بـ«البرنس المصري» والتي تضمنت ارتكابه عدة جرائم، منها استغلاله الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي السماوي، والإخوة المسيحيين، والإضرار بالوحدة الوطنية.

إذ أعدت إدارة البيان تقريرًا مفصلًا بما تم تداوله من مقاطع بكافَّة مواقع التواصل الاجتماعي، وتحفَّظت على ما تضمنته هذه المقاطع من أدلة ضدَّ مرتكب تلك الجرائم.
 

إقرأ ايضا

14

أول تعليق من أسرة نيرة أشرف على وفاة فريد الديب: لن نسامحه

20221026050249249

رفع الحد الأدني للأجور وصرف 300 جنيه شهريًا.. التفاصيل الكاملة لقرارات الحماية الاجتماعية

elaosboa94508

نضال الأحمدية تخرج عن صمتها وتفضح حسام حبيب

أخبار متعلقة

2022_10_5_10_1_50_812

وفاة طفلتين بعد إعطائهما حقنة في صيدلية.. وقرار عاجل من النائب العام