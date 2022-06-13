قرار رسمي بإيقاف الشيخ «الطاروطي» 6 أشهر

الإثنين، 13-06-2022
10:02 ص
قررت اللجنة الموحدة للقراء
والمبتهلين بماسبيرو، إيقاف
الشيخ محمد علي الطاروطي عن الإذاعات الخارجية لمدة
ستة أشهر، بسبب الخطأ الذي بدر منه في قرآن الفجر يوم الجمعة السابع من مايو
الماضي.
عُقدت اللجنة برئاسة الإذاعي
محمد نوار رئيس الإذاعة، و بعضوية كل من الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة
المصحف بالأزهر الشريف، والشيخ محمد حشاد نقيب القراء، وحسن سليمان الرئيس الأسبق
لإذاعة القرآن الكريم، ووكيل كلية التربية الموسيقية، وأستاذ أصوات بكلية التربية
الموسيقية، ورئيس التخطيط الديني بـ"الإذاعة والتلفزيون"، واتخذت قرارا
بالإجماع بإيقاف
القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي لمدة ستة أشهر.
وأوضح المصدر، أن اللجنة
استمعت إلى بعض التلاوات للشيخ محمد علي الطاروطي ووجدت بها بعض الأخطاء، فضلا عن
التلاوة الخاصة بصلاة الفجر في السابع من مايو الماضي.
كان الشيخ محمد حشاد شيخ عموم
المقارئ المصرية، نقيب القراء، قال إن القارئ الإذاعي الشيخ محمد الطاروطي
حضر
للنقابة وقدم اعتذاره وقام بكتابة تعهد كتابي على نفسه بالالتزام مستقبلا وعدم
تكرار ما حدث منه من سهو أثناء تلاوته فى قرآن الفجر على الهواء مباشرة.
وأوضح أن الشيخ الطاروطي، أكد
أن الخطأ جاء نتيجة السهو منه، أمام لجنة القيم التي اجتمعت برئاسة الشيخ محمد
حشاد وعضوية كل من الشيخ محمود الخشت (نائب النقيب) والشيخ صديق المنشاوي (الأمين
العام) والشيخ محمد عبدالموجود والدكتور محمد العوضي والشيخ أحمد فرج الله الشاذلي
والشيخ حسين السويفي، و اعتذر الشيخ محمد الطاروطي
وقام بكتابة تعهد كتابي على
نفسه بالالتزام مستقبلا وعدم تكرار ما حدث، مؤكدا أن الخطأ جاء نتيجة السهو منه.