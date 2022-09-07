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قرار بضبط 15 راقصة باتهامات جنسية .. أبرزهم جوهرة ولورديانة

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لورديانة
Native
Teads
الأربعاء، 07-09-2022 03:09 م

حررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية في مصر قضايا جنح لـ15 راقصة بتهمة الرقص من دون ترخيص، وإثارة رواد المكان بالإيحاءات الجنسية.

وجاءت أبرز الأسماء في تلك القضايا كل من الراقصة "جوهرة، فيروز، لورديانا، دالما، بدرة، ديدي، ماريس".

تعود التفاصيل إلى ورود معلومات إلى رقابة المصنفات بقيام عدد من الملاهي الليلية السياحية، بالإعلان عن حفلات للراقصات المذكورات في أوقات مختلفة خلال الشهر الماضي، وعقب وجود مأمورية الضبط القضائي بالمصنفات في مواعيد الحفل بمناطق مصر الجديدة، المهندسين، شارع الهرم، الزمالك، وسط القاهرة، تم تحرير قضيتي جنحة مباشرة لكل راقصة على حدة، بتهمة الرقص دون ترخيص وعدم حمل مصنف فني، فضلًا عن ارتدائهن بدلة للرقص غير قانونية، وإثارة رواد المكان.
 

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