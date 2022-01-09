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موعد مباريات مصر في أمم إفريقيا وجميع القنوات الناقلة

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المنتخب
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الأحد، 09-01-2022 01:14 م

تنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون اليوم الأحد، على أن تستمر إلى يوم ٦ فبراير المقبل فى النسخة ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.
ويخوض منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباراته الأولى أمام نظيره منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل فى إطار المجموعة الرابعة.
ومن المقرر أن تبث لقاءات منتخب مصر في أمم إفريقيا على القنوات التالية:
قنوات بي إن سبورت المشفرة.
قناة الجزائرية الأولى، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).
قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.
قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.
قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.
قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.





وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو .. كما يلى

نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقت القاهرة.
غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة
 

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