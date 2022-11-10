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قبل ساعات من وفاته.. أغرب ما فعله رجل الأعمال «غبور» وأثار الجدل

رؤوف-غبور
رؤوف غبور
Native
Teads
الخميس، 10-11-2022 12:23 م


أقدم رجل الأعمال ، رؤوف كمال حنا غبور، على بيع حصته بالكامل في البورصة المصرية قبل ساعات من وفاته بمرض سرطان البنكرياس.
وأعلنت البورصة المصرية عن قيام رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، ببيع كامل حصته في جي بي أوتو، بجانب نجله كمال الذي باع أيضا كامل حصته.
وأثار قرار البيع العديد من التكهنات، لاسيما وأنه تم الإعلان عن وفاته بعد ساعات من إتمام المعاملة، والتي شهدت أيضا بيع ابنة كمال رؤوف كامل حصته في شركة جي بي أوتو البالغة 40.46 مليون سهم بقيمة 171 مليون جنيه، بمتوسط سعر 4.22 جنيه للسهم.

وأظهرت مستندات البيع قيام نادر رؤوف غبور ببيع حصة والدة رؤوف غبور نيابة عنه بموجب توكيل رسمي منه، حيث تم بيع نحو 370 ألف سهم بقيمة 31 مليون جنيه، بقيمة سوقية للسهم 4.22 جنيه، تمثل نحو 0.6% من ملكية الشركة.

وأفصحت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في بيان للبورصة، أن كمال غبور باع  كامل حصته في شركة جي بي أوتو البالغة 40.46 مليون سهم بنسبة 3.72% بقيمة 170.77 مليون.

وقامت شركة آر جي تراست بشراء الحصتين بنسبة 4.4% من رأسمال شركة جي بي أوتو، بعدد 47.76 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 201.57 مليون جنيه، بمتوسط سعر 4.22 جنيه للسهم.

وحققت جي بي أوتو أرباحا بلغت 1.09 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 807.28 مليون في النصف المقارن من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
 

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