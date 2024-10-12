«قالتلي إني ظلمتها وأنا كنت معترض على شغلها».. لقاء جرئ بين هادية غالب ووالدها

السبت، 12-10-2024
07:13 م
منذ 19 سبتمبر حين عُرضت أولى حلقات «المسلسل الواقعي
»، لمصممة الأزياء هادية غالب وعائلتها، والجمهور تفاعل مع العمل بسبب فكرته المختلفة، وأنه يحكي قصة، هادية التي وجد البعض أن حياتها لم تكن صعبة، وعلق الجمهور على علاقتها بوالدها إذ شعر البعض أنها لا تعامله بالطريقة اللائقة.
ونشرت هادية عبر حسابها الرسمي بـ«فيس بوك»، فيديو لها مع والدها، ولكنه على شكل لقاء إعلامي أجراه والدها مع أحد مقدمي البرامج، وقالت هادية عنه إنه مقلب، والغرض منه توجيه بعض الأسئلة لوالدها ومعرفة إجاباتها وهي ليست أمامه، وبالفعل أخبرت المُقدم بالأسئلة التي تريد توجيهها لوالدها، وبدأت تستمع إجاباته، وهي تضحك وتوجه المزيد من الأسئلة.
وبدأت هادية الفيديو قائلة: «بحبك يا بابا، ميرسي يا حببتي، أنا هادية وإحنا عاملين مقلب في بابا، وإحنا محضرينله أسئلة أنا عايزه أسألهاله بس مش عارفة أسأله إزاي، يلا بينا نشوف قال إيه».
وقال والدها خلال اللقاء: «أنا مش بضغط على هادية عشان تنجح، بس بفكرها دائمًا إن الإنسان ممكن يقع، وأنا ضغطت عليها بس في الرياضة، وهي فيها مني الهارد وورك، وأنا في البداية كنت معترض تمامًا على البراند بتاعتها، وهي اللي أصرت».
وتابع: «أنا كنت مرعوب عليها، وأنا كنت معترض على اللوجو بتاع البراند، وكنت خايف الناس تظلمها، وهي كان عندها ثقة في نفسها، وهي عيطت مرة وقالتلي اني واقف في طريقها ومش بساعدها، لكن الحقيقة إني كنت خايف عليها».