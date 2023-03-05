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في غيبوبة وتوقف قلبه.. آخر تطورات حالة ضحية كلب الإعلامية أميرة شنب

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أميرة شنب
Native
Teads
الأحد، 05-03-2023 11:56 ص

 

كشفت زوجة ضحية كلب الإعلامية أميرة شنب، عن تطورات جديدة بشأن الواقعة.

 

وقالت الزوجة إيمان عبد المحسن، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية"، إن نجلها أسرع لإيقاظ ابن الإعلامية أميرة شنب، الذي تمكن في النهاية من تخليص الضحية من هجوم الكلب، وذهب إلى المستشفى لكنه دخل في غيبوبة بعد توقف قلبه لـ 30 دقيقة كاملة.

 

وأوضحت أن فصل زوجها عن أجهزة التنفس الصناعي أمر مستحيل ما يصعب نقله من المستشفى.

 

الجدير بالذكر أن كلب الإعلامية أميرة شنب هاجم جارها الذي كان عائداً بصحبة نجله من الخارج، وافترسه مما تسبب في دخوله في غيبوبة وتوقف قلبه.

 

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