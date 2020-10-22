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في عيد ميلاد فاطمة التابعي .. هذا هو عمرها الحقيقي .. واعتزلت لهذا السبب

فاطمة التابعي
في عيد ميلاد فاطمة التابعي .. هذا هو عمرها الحقيقي .. واعتزلت لهذا السبب
 
الخميس، 22-10-2020 08:07 ص أحمد عادل شعبان

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة المعتزلة فاطمة التابعي رقم 67 والتي ما تزال أعمالها حاضرة حتى الآن .

وفيما يلي بعض المعلومات عنها:

1. تخرجت من معهد الفنون المسرحية عام 1978 .


2. عملت في فرقة رضا المسرحية في بداية حياتها

3. شاركت في عدة أعمال مسرحية مثل "أيوب وناعسة" و "ياسين وبهية".

4. شاركت في عدة أعمال تلفزيونية مثل (على هامش السيرة) و (نوادر العرب).

5. اشتهرت في فترة الثمانينات بعدد من الأعمال الشهيرة بشخصية الفلاحة البسيطة أو الفتاة التي تتحدث باللهجة الفصحى.

6. اشتهرت باسم "ملكة الأدب" أو "الفنانة المؤدبة" بسبب رفضها الخروج عن النص أو تقديم أية أعمال تتضمن إغراءا أو إيحاءات .

7. في أواخر التسعينيات تزوجت من شخص من خارج الوسط الفني وارتدت الحجاب واعتزلت.


 

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