الخميس 19 نوفمبر 2020
توقيت مصر 18:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضربة جديدة للأهلي.. إصابة كهربا بـ«كورونا»

انتحار القنصل الفرنسي في المغرب شنقًا

فيديو.. دولة عربية تمتلك أخطر سلاح في إفريقيا

في عيد ميلاد الرئيس.. أبرز المحطات في حياة «السيسي»

رئيس الوزراء: خبراء العالم يشيدون بمصر في كافة المجالات

أول صورة.. لحظة وفاة اللواء «عصر» شهيد المترو

وزير الرياضة يتفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة

رانيا يوسف تصدم الجميع: «الرجالة كلهم خاينين.. دي حاجة طبيعية»

"البلدوزر" يتمنى الشفاء العاجل لـ "كوكا"

حذفها من صفحته.. انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

ADS
 

في عيد ميلاد الرئيس.. أبرز المحطات في حياة «السيسي»

1043752873_0_22_1280_715_1000x541_80_0_0_337a0cd65db3b6ae2fd37a0616e334ec
الرئيس السيسي
 
الخميس، 19-11-2020 05:21 م المصريون

يصادف اليوم 19 نوفمبر عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ولد في نفس اليوم عام 1954، وإليكم نبذة سريعة عن حياة الرئيس ، وفقاً لما هو مذكور على الموقع الرسمي للرئاسة المصرية.

– الاسم: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

– تاريخ الميلاد: ١٩ / ١١ / ١٩٥٤ .

– محل الميلاد: منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة.

– الحالة الاجتماعية: متزوج من انتصار أحمد عامر، وله ثلاثة أبناء وابنة واحدة هم: مصطفى عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي ومحمود عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وحسن عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وآية عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.
شغل عدة مناصب قيادية قبل الوصول للحكم منها:

– قائد كتيبة مشاة ميكانيكي.

– ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.

– رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.

– رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكي.

– قائد لواء مشاة ميكانيكي.

– رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي.

– قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

– رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.

– قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

– نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

– مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

– القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
– رئيس جمهورية مصر العربية. رئيس الاتحاد الأفريقي من سنة 2019 إلى سنة 2020
 

إقرأ ايضا

رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي

داعية إسلامي: دفاعنا بهذه الطريقة عن النبي يوقعنا في الخطأ

الفنانة للا فضة عن الشاب المتحرش: "كان ممكن أكون أحد ضحاياه"

الوطنية للتدريب تزف بشرى سارة للشباب

download

أول صورة.. لحظة وفاة اللواء «عصر» شهيد المترو

أخبار متعلقة

1020203114757804346597

«النفط مقابل الإعمار».. تفاصيل الاتفاق المصري العراقي

20200903024502452

مصر تُعزي تركيا في بيان رسمي

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

20201009223105987

عاجل.. أول رد من الرئيس السيسي حول الرسوم المسيئة للرسول

محمد نصر الدين علام

وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل عودة مفاوضات سد النهضة

سد النهضة

خبير مياه: تصريحات «ترامب» حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا