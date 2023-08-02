الأربعاء 02 أغسطس 2023
توقيت مصر 18:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسبب محمد صلاح.. تغريم المدير التنفيذي لبيراميدز نحو 100 ألف دولار

أسما شريف منير بإطلالة جريئة ومثيرة وتوجه رسالة لطليقها

النصر السعودي يحقق المفاجأة الكبرى بضم ساديو ماني بمقابل خرافي

ميار الببلاوي تنهار من البكاء على الهواء: "قطي مات

كلوب يطالب بإيجاد حل لـ"التوغل السعودي": تأثير السعودية بات ضخمًا

ماذا فعلت الشهادات الدولارية بالسوق السوداء للعملة في مصر؟

بيراميدز يفاجئ الأهلي بالتعاقد مع نجمه 4 مواسم

حسام يطلب تطليق زوجته المنتقبة ويكشف السبب الصادم

مقتل معاون مباحث قسم شرطة المقطم على يد والده

مفاجأة .. الأهلي يفسخ عقد 16 لاعبًا مرة واحدة

فيفي عبده تعتذر لـ محمد عبده: عيب إني مكملتش دراستي

IMG-20230802-WA0010
فيفي عبده ومحمد عبده
الأربعاء، 02-08-2023 10:14 ص


اعتذرت الفنانة فيفي عبده، للفنان محمد عبده، مشيرة إلى أن منشورها في انستغرام الذي بدا أنه يدافع عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، قبل أن تحذفه لاحقًا، لم يكن هدفه مهاجمة الفنان محمد عبده.
ونشرت فيفي "ستوري" عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، وكتبت فيها: "أولا فنان العرب الكبير محمد عبده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نشرت فيديو لأغنية عجبتني لشيرين عبدالوهاب فـ أكيد أنا مقرأتش الكلام المكتوب عليها، وأنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد إن الأغنية عجبتني فقط لا غير".
وتابعت: "لو كنت قرأت الكلام مكنتش نزلتها، ولما بنتي شافت الاستوري شالتها فورا، ودا عيب إني مكملتش دراستي وماقريتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها.. وطبعا أنا باكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده".
وفي وقت سابق نشرت فيفي عبده مقطعا من حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها بـ"انستجرام، وأرفقته بتعليق، تضمن "المغني العجوز محمد عبده بيقول عن شيرين مؤدية مش مطربة..." وهو ما اعتبره الجمهور إساءة للفنان محمد عبده وتعرضت لانتقادات واسعة.

إقرأ ايضا

images (3)

أسما شريف منير بإطلالة جريئة ومثيرة وتوجه رسالة لطليقها

images (4)

ميار الببلاوي تنهار من البكاء على الهواء: "قطي مات

images (1)

حسام يطلب تطليق زوجته المنتقبة ويكشف السبب الصادم

أخبار متعلقة

download

يصور نفسه فيديو أثناء سرقة الفنان محمد عبده والشرطة تطيح به وتكشف جنسيته

12963330181

"الغضروف قفل على العصب".. فيفي عبده: ارحموني

135-105848-mohamed-abdu-ramadan-duet_700x400

تعليق صادم من الفنان محمد عبده على رغبة محمد رمضان عمل "دويتو" معه