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فيديو يوثق لحظة اعتداء محمد فؤاد على طبيب مستشفى عين شمس

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الأربعاء، 21-08-2024 10:37 ص


تصدر المطرب محمد فؤاد محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تداول فيديو يظهر فيه "فؤش" خلال تشاجره مع طاقم طبي بمستشفى عين شمس التخصصي.

مروجو الفيديو زعموا اعتداء مطرب التسعينات على طبيب بمستشفى جامعي على خلفية احتياج شقيقه لتدخل طبي سريع على مستوى أمراض القلب.

مع انتشار الفيديو، وحدة الرصد بوزارة الداخلية تابعت المقطع ووجهت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بفحص الواقعة وكشف ملابساتها.

نقيب الأطباء أدان الواقعة -التي حدثت فجر أمس- كليًا مشددًا على أنها قيد الفحص والتحقيق من قبل الجهات المعنية بعد تحرير الطبيب "م.أ" 28 سنة، محضرًا ضد فؤاد ومرافقيه بقسم الوايلي.

الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، علق على الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، برفقة عدد من الأفراد.

وقال عبر حسابه على فيسبوك، إنه "يجري حالياً التواصل مع الأطباء العاملين بالمستشفى"، مشددًا في الوقت ذاته على اتخاذ "الإجراءات اللازمة".

أضاف: "حدث اعتداء من المغني محمد فؤاد على طبيب والأطقم العاملة بمستشفى عين شمس التخصصي، وطبقًا لرواية الحاضرين، فإن فؤاد قال للطبيب: إنت عارف إنت بتكلم مين؟".

فيما حرر طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي، محضرا بقسم شرطة الوايلي، ضد المطرب محمد فؤاد اتهمه خلاله بالاعتداء عليه داخل مقر عمله بالمستشفى وسبه وقذفه.

وقال الطبيب في بلاغه، إن فؤاد حضر إلى المستشفى بصحبة شقيقه الذي كان يحتاج إلى تدخل طبي، ودخل في مشادة كلامية معه تطورت إلى قيام المطرب بالاعتداء عليه بالسب والقذف.

 


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