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فيديو يفضح حارس أمن يتلصص على طالبات في الحمام داخل سكن جامعي

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الحارس
Native
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الأحد، 19-02-2023 02:01 م

فضح مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام جزائرية، حارس أمن في سكن طالبات جامعي مخصصة للبنات كان يتجسس عليهن.

وأظهر الفيديو وفق ما نشر موقع قناة النهار الجزائرية، حارسا يعمل بالإقامة الجامعية بلقايد 4 بوهران يتجسس على بنات داخل حمامات الإقامة.

وحسب المصادر، فإن الحارس كان يتجسس على بنات بالإقامة الجامعية وفر هاربا لحظة اكتشافه.

وأوضحت إدارة الإقامة الجامعية بلقايد 4 بوهران عبر منشور لها في صحفحتها على فيسبوك، أن كاميرات المراقبة للإقامة كشفت الحارس المدعو (خ-ع) في الإقامة الجامعية ب1، والذي كان خارج أسوار الإقامة.

من جهتها، اعتبرت مديرة الإقامة الزين كريمة أن هذا التصرف لا أخلاقي ولا مهني وغير مقبول نهائيا. وأضافت أنه لم يتم تسجيل دخول أي أجنبي إلى الإقامة.
في حين أكدت مديرة الخدمات الجامعية أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذا الحارس.
 

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