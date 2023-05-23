فيديو مروع.. سيارة تدهس 3 أطفال في السعودية

لحظات مرعبة عاشها 3 أطفال في أثناء وقوفهم على أحد جانبي الطريق في منطقة جنوب غرب السعودية، عندما دهستهم سيارة مسرعة وسارت فوق أحدهم.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة جنونية اقتربت فيها سيارة مسرعة من 3 أطفال صغار يقفون على حافة الطريق بأحد شوارع منطقة جازان، جنوب غربي السعودية.

وأظهرت اللقطات أن السيارة دهست الأطفال الثلاثة وسارت من فوق أحدهم، ويدعى عبدالله، لكن العناية الإلهية أنقذتهم من الموت المحقق.

وذكرت صحف محلية أن الطفل الذي سارت السيارة من فوقه لم يتوف وأدخل المستشفى، إذ يعاني من كسر في إحدى ذراعيه وكدمات استلزمت وضع ضمادة حول رأسه.

وقال حساب باسم "هيئة المشاهير"، الذي نشر الفيديو عبر "تويتر"، إن عبدالله تم دهسه أسفل السيارة في جازان، حيث كان يقف مع شخصين آخرين بجانب الطريق.

وأوضح ناشر الفيديو، المعنون بـ"في جازان.. نجاة طفل من حادث دهس مروع"، أن "هذا هو عبدالله الذي كان يقف مع شخصين آخرين بجانب الطريق فيما باغتتهم سيارة وصدمتهم فطاح أسفلها، لكنه الحمد لله بخير، وكلهم نجوا".