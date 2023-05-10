بينهم سيدات أعمال وطالبات.. ضبط 17 سعودي وسعودية متلبسين داخل شالية





أدانت المحكمة الجزائية في جدة بالسعودية، 18 متهماً، بينهم 17 مواطناً ومواطنة، إضافة إلى مقيم من الجنسية السورية، تعاطوا وحازوا 8 أصناف من المخدرات بعد أن اتخذوا من أحد الشاليهات مقراً لتجمعهم.

وذكرت المصادر وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، تضمن حكم الإدانة تعاطي وحيازة المدانين الكوكايين والشبو والحشيش في سهرة ماجنة، وشملت الأحكام السجن والمنع من السفر.

ونقلت المصادر بحسب الصحيفة أن من بين المحكومين رجال وسيدات أعمال وتجاراً ومديرة تسويق وطالبات بكليات التمريض والصيدلة.

وصادقت محكمة الاستئناف على الأحكام بعد أن قدم المدانون مذكرات اعتراض على الأحكام، وبلغ مجموع أحكام السجن 80 عاماً، إضافة إلى عقوبة تبعية بمنعهم من السفر لمدد متفاوتة.