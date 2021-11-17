فيديو مؤثر لكويتي يعفو عن ضابط قتل ابنه

الأربعاء، 17-11-2021
09:08 ص
عفا مواطن الكويتي، عن قاتل ابنه، بعد 3 أشهر من الحادثة، حيث توفي الابن
إثر تعرضه لطلق ناري من قبل ضابط، على خلفية مطاردة في منطقة شرق تيما.
وقال مساعد نشمي العنزي، والد الشاب نشمي الذي قتل قبل نحو 3 أشهر اثر
تعرضه لطلق ناري من قبل ضابط في وزارة الداخلية على خلفية مطاردة في منطقة شرق
تيماء: “إننا نشكر الله في الأول والآخر ونؤمن بقضاء الله، وإن ما حدث لابني، رحمه
الله، يحدث في كل بيت وكل مكان، وتبقى كل الأمور مرهونة بقضاء الله”. وفقاً لصحيفة
“الأنباء” الكويتية
وفي رده على سؤال عن “قراره الشجاع” هذا، أوضح الأب أنه “إنسان عادي ولا
يدعي البطولة”، مؤكدا أن “ابنه الضحية لم يعرف الجاني، وليس بينهما أي علاقة،
والحمد لله انه ألهمنا أن نعفو من أجل وجهه تعالى.
وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والموطنين في الكويت بهذا
التصرف، وعلق العديد على مقطع فيديو للأب وهو يعلن العفو عن قاتل ابنه.
شاهد الفيديو هنا
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