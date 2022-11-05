فيديو مؤثر.. لحظة اعتناق عارضة أزياء فرنسية شهيرة الإسلام

السبت، 05-11-2022
10:02 ص
نشر رواد
مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر لعارضة أزياء فرنسية
شهيرة لحظة اعتناقها
الإسلام.
وظهرت عارضة
الأزياء مارين الحيمر
البالغة من العمر 28 عامًا، وهي داخل مسجد، ويلقنها أحد
الشيوخ الشهادتين، ثم تصافحها عدد من النساء وسط حالة من الفرحة.
ونشرت الحيمر مقاطع
فيديو على صفحتها المعرفة على انستغرام والتي يتابعها عليها نحو 1.4 مليون متابع.
ولفتت الحيمر إلى
إنها أسلمت قبل أشهر، ولم تفصح عن ذلك إلا يوم الأربعاء. وقالت على حسابها في إنستغرام
"إن هناك طرقا يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله".