الثلاثاء، 15-08-2023
10:35 ص
وثق مقطع فيديو متداول القبض على الفنان أحمد فلوكس
، أمس الاثنين ، بتهمة حيازة حشيش
، في مرسى مطروح، قبل ان يتم ترحيله إلى القاهرة لتنفيذ حكم حبسه بتهمة السب والتشهير بلاعبة كرة سلة عبر مواقع التواصل .
وكشف عمرو عبد السلام محامي اللاعبة أن موكلته ياسمين إبراهيم حصلت على حكم من محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية بحبس الفنان المذكور عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أضاف أن الممثل تواجد اليوم بعد القبض عليه في المحكمة الاقتصادية للتوقيع على نماذج الحبس في القضية تمهيدا لترحيله إلى محبسه وتنفيذ مدة العقوبه المحكوم بها.
الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض أمس على نفس الممثل لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش
، وذلك خلال تواجده في أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى مطروح.