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فيديو.. قبلات حميمية في حفل زفاف "بشرى" بالساحل الشمالي

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الخميس، 01-08-2024 10:26 ص

 

ظهرت الفنانة بشرى، في مقطع فيديو جديد من حفل زفافها الذي أقيم ليلة أمس الأربعاء، 31 أغسطس، على ابن الفنان محمود حميدة، في الساحل الشمالي.

 

وخلال مقطع الفيديو، بشرى خلال جلسة تصوير صباحية على الشاطئ مع عريسها ومقتطفات أخرى من حفل الزفاف، وفي منهم، قام العريس بتقبيلها أمام الجميع.

 

حفل زفاف بشرى

ظهرت الفنانة بشرى، في مقطع فيديو جديد من حفل زفافها على ابن الفنان محمود حميدة، إذ نشرت الفنانة لقاء سويدان، مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي، بتطبيق انستجرام.

 

وظهرت بشرى، في الفيديو مع لقاء سويدان ودرة زروق، وقامت بالرقص مع عريسها، في حفل الزفاف الذي أقيم مساء أمس الأربعاء 31 يوليو.

 

وعلقت لقاء سويدان، على مقطع الفيديو، قائلة: «مبروك يا أحلي عروسة في الدنيا .. بحبك ما شاء الله تبارك الله».

 

وتحتفل الفنانة بشرى، اليوم، بزفافها على خالد حميدة، في الساحل الشمالي، وسط أجواء فرحة عارمة.

 

ويقتصر حفل زفاف بشرى، على حضور الأهل والأصدقاء المقربين، وظهرت فيه بشرى مرتدية فستانًا باللون الأبيض، رفقة زوجها خالد حميدة، على شاطئ البحر.

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