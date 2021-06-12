فيديو فاضح داخل القطار يسبب غضب عارم على السوشيال ميديا

السبت، 12-06-2021
05:09 م
سادت حالة من الغضب العارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو فاضح
داخل أحد القطارات.
ويظهر في الفيديو أحد المواطنين داخل أحد القطارات المتجهة إلى الصعيد وهو قطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلى أسوان بينما يجبر طفلا على ارتكاب فعل فاضح .
وخلال ساعات قليلة انتشر الفيديو على السوشيال ميديا مما تسبب في حالة عارمة من الغضب من المواطنين ، الذين طالبوا الجهات الأمنية ووزارة الداخلية وهيئة السكة الحديد بسرعة التدخل لضبط الفاعل ليكون عبرة لغيره .
وذكر رواد السوشيال أن هذا الشخص ترجل من القطار في أسيوط.