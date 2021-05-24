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فيديو.. "صقر" يهاجم راكب دراجة لسرقة كاميرا

صقر يهاجم راكب دراجة لسرقة كاميرا
صقر" يهاجم راكب دراجة لسرقة كاميرا
Native
الإثنين، 24-05-2021 12:04 م فتحي مجدي
وثق راكب دراجة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحظة تعرضه لهجوم من قبل صقر دون أن يصيبه بأذى. قال كيفين ماهان ، كبير المصورين في قناة (KSEE-TV / KGPE-TV)، إنه كان يركب الدراجة عندما لاحظ وجود بعض الطيور في سماء المنطقة.

وأضاف للمحطة: "أثناء ذهابي، لاحظت وجود بعض الطيور في الهواء، ولم أفكر كثيرًا في ذلك، لقد أخفضت رأسي إلى أسفل واستمررت في الضغط على الدواسة. فجأة، أسمع التشنج اللاإرادي".

والتقطت كاميرا خوذة ماهان، الصقر القادم على بعد بوصات منه، ويبدو أنه يحاول انتزاع الكاميرا من أعلى رأسه. قال ماهان: "لم أكن أدرك مدى ضخامة وحدة هذه الأشياء حتى التقطته.

كنت مثل، بقرة مقدسة، كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير مما كان عليه". ووصف ماهان الحادث في منشور على موقع "يوتيوب" بأنه "مواجهة متشددة".

وقال إن أعضاء مجموعات ركوب الدراجات المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي أخبروه أنهم صادفوا الطائر نفسه في نفس المنطقة. وأضاف إن أحد الأصدقاء أبلغ عن تعرضه للهجوم من قبل الصقر أربع مرات.

 

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