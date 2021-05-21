الجمعة، 21-05-2021
10:24 م
فتحي مجدي
اصطف مئات الأشخاص خارج محطة وقود مهجورة
بولاية كاليفورنيا
الأمريكية، للحصول على فرصة الاقتراب والتعامل مع نبات نادر يعرف باسم "زهرة الجثة
".
وزهرة الجثة
، تنتمي إلى البستاني سولومون ليفا، صاحب مشتل في "ألاميدا" الذي أحضرها إلى محطة وقود "آرت ديكو" لمشاركتها مع المجتمع.
ويُعرف النبات، الذي يزهر مرة واحدة كل عدة سنوات، باسم زهرة الجثة
بسبب الرائحة النفاذة التي يطلقها أثناء التفتح.
وقال ليفا لمححة (KGO-TV) التليفزيونية: "إنها تنتج نباتًا يشبه الأشجار مع مظلة عريضة حقًا.
إنها تنتجها مرارًا وتكرارًا كل عام حتى تحصل على نوع من الطاقة الكافية لتزدهر. قد يستغرق هذا 10 سنوات، وقد يستغرق ذلك 15 عامًا، وقد يستغرق ذلك 20 عامًا".
وأضاف ليفا إنه يريد أن تتاح للمجتمع المحلي فرصة الاقتراب والشخصية من الزهرة، التي لا يمكن رؤيتها عادة إلا من خلال فصل الجمهور عنها بواسطة الحواجز.
وتابع لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل": "أعتقد أن الجميع يتعثرون حتى يتمكنوا من المشي والتلويح وشم الرائحة.
هناك الكثير من المرح للجميع".
وقدر ليفا أن 1400 شخص على الأقل اصطفوا في طابور لرؤية الزهرة.
https://www.upi.com/Odd_News/2021/05/20/corpse-flower-Alameda-California-abandoned-gas-station/3661621530578/
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Hundreds visit abandoned gas station to view corpse