فيديو صادم.. 7 شباب يعتدون على فتاة بالعصي بشكل وحشي

الأربعاء، 28-02-2024
01:04 م
أظهر مقطع فيديو، 7 أشخاص يعتدون على فتاة بوحشية أمام المارة، في شارع عام ببلدة تل السمن التابعة لمحافظة الرقة، شرقي سوريا
.
وأوضح الفيديو، الفتاة مطروحة على الأرض وحولها 7 شبان يتناوبون على ضربها بالعصي، كما ظهرت تصرخ وتقول: "والله بنية والله بنية"، في تأكيد منها على عذريتها.
وسمع صوت أحدهم يدعو الآخر لضربها، قائلا: "اضرب حيل بقوة اضرب اضرب"، فيما انتشر المقطع على نطاق واسع بمنصات السوشيال ميديا وسط حالة من الغضب التي سيطرت على النشطاء.
وتمكنت السلطات الأمنية في سوريا
من القبض على 3 من المتهمين بالاعتداء على الفتاة.