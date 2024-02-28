الأربعاء 28 فبراير 2024
توقيت مصر 18:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يتخطى الـ 50 من جديد.. ماذا يحدث في السوق السوداء؟

مفاجأة.. محمد صلاح يوقع عقد انتقاله لـ الهلال السعودي

أول تعليق لزوجة سائق "أوبر" وتكشف ما فعله زوجها بعد عودته للمنزل

جورجينا السبب.. مشجع يكشف ما حدث في المدرجات وجعل رونالدو يقوم بحركة جنسية

فيديو صادم.. 7 شباب يعتدون على فتاة بالعصي بشكل وحشي

""بلاش أرف".. شاهد خناقة بين عروسين في ليلة الزفاف لسبب صادم

فيديو.. علي البليهي يرفض طلب رجل التقاط صورة تذكارية مع أطفاله وسط انتقادات شديدة

ياسر ريان: حسام حسن مش جاي على هوى اتحاد الكرة

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن رأس الحكمة

الأعلى في تاريخه.. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة عن عقد شيكابالا الجديد

فيديو صادم.. 7 شباب يعتدون على فتاة بالعصي بشكل وحشي

IMG-20240228-WA0039
اعتداء على فتاة
الأربعاء، 28-02-2024 01:04 م

أظهر مقطع فيديو، 7 أشخاص يعتدون على فتاة بوحشية أمام المارة، في شارع عام ببلدة تل السمن التابعة لمحافظة الرقة، شرقي سوريا.
وأوضح الفيديو، الفتاة مطروحة على الأرض وحولها 7 شبان يتناوبون على ضربها بالعصي، كما ظهرت تصرخ وتقول: "والله بنية والله بنية"، في تأكيد منها على عذريتها.
وسمع صوت أحدهم يدعو الآخر لضربها، قائلا: "اضرب حيل بقوة اضرب اضرب"، فيما انتشر المقطع على نطاق واسع بمنصات السوشيال ميديا وسط حالة من الغضب التي سيطرت على النشطاء.
وتمكنت السلطات الأمنية في سوريا من القبض على 3 من المتهمين بالاعتداء على الفتاة.

إقرأ ايضا

IMG-20240228-WA0037

أول تعليق لزوجة سائق "أوبر" وتكشف ما فعله زوجها بعد عودته للمنزل

IMG-20240228-WA0032

""بلاش أرف".. شاهد خناقة بين عروسين في ليلة الزفاف لسبب صادم

IMG-20240228-WA0030

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن رأس الحكمة

أخبار متعلقة

IMG-20240215-WA0015

كاد أن يموت.. إحالة مدير البنك المعتدي على طبيب المطرية إلى المحاكمة الجنائية

IMG-20240213-WA0014

شوم وسكاكين.. ماذا حدث في مشاجرة السوق الشعبي بالمنصورة؟