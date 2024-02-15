كاد أن يموت.. إحالة مدير البنك المعتدي على طبيب المطرية إلى المحاكمة الجنائية

الخميس، 15-02-2024
10:58 ص
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال مستشفى المطرية
التعليمي،للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله.
تجديد حبس المتهم بقـ.تل صديقه داخل كمبوند في أكتوبر
وكان شقيق المجني عليه طبيب مستشفى المطرية
التعليمي، قال إن تفاصيل الواقعة تعود عندما حاولت إحدىالسيدات زيارة مريض بالمستشفى بعد الميعاد المخصص للزيارة، وعندما تحدث شقيقه معها وأخبرها بأن الزيارةممنوعة بعد انتهاء المدة المحددة لها، إلا أنها انفعلت وحاولت الشجار مع طاقم الممرضين والأطباء، وأنه في تمامالساعة العاشرة مساءً، كان يمر شقيقه على المرضى ويمارس عمله بشكل طبيعي، إلا أنه فوجئ بتعدي زوج السيدةالمذكورة عليه بالسباب والألفاظ الخارجة، وأمسك بشقيقه وضرب رأسه بالحائط أكثر من مرة، ثم حمله على ارتفاععالٍ وأسقطه على الأرض بقوة، مما أدى ذلك إلى إصابته بنزيف في المخ وكسر في عظمة الترقوة، بالإضافة إلىكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد.
البداية..
عندما تعدى مدير بنك
على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية
العام بالضرب بحديده بعد مشادة بينهما لرفضه دخول زوجة الأول لزيارة والدتها بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية .
وتبلغ لقسم شرطة المطرية من مستشفي المطرية العام بضبط شخص سن 38 يعمل مدير إدارة في بنك شهير ومقيم مدينة نصر اول ، لقيامه بالتعدي بالضرب علي طبيب بقسم الاستقبال إحداث إصابته بنزيف بالمخ وخلع بالكتف وذلك بسبب حدوث مشاده كلامية بين زوجه المتهم والطبيب لمنعها من زيارة والدتها لانتهاء مواعيد الزيارة، وتم اقتياد المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) لقيامه بالتعدى بالضرب على (طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية) وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب المذكور لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب إنتهاء مواعيد الزيارة ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.