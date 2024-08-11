فيديو صادم.. ينهي حياة زوجته وسط الشارع بـ3 رصاصات في الرأس





وثق مقطع فيديو متداول، لحظة وقوع مشاجرة بين رجل تركي وزوجةه، في اسطنبول، والتي انتهت بقتل الأخيرة.

وأظهر الفيديو، اعتداء الزوج على زوجةه في وسط الشارع، دون أن يتدخل أحد من أجل الدفاع عنها.

وحاولت الزوجة الهروب من زوجها، لكنه أمسكها وقام بسحلها على الأرض والاعتداء عليها بالأيدي والأرجل.

وأخرج الرجل مسدس كان بحوزته، وأطلق 3 رصاصات على رأس زوجةه مباشرة، لتسقط على الأرض غارقةً في دمائها.

وبعدما أطلق الزوج الرصاص على رأس زوجةه، غادر المكان وهو يحمل المسدس في يده دون أن يعترض أحد طريقه.

وعرضت وسائل إعلام تركية صورة المرأة التي قتلها زوجها بعدة رصاصات في رأسها بالشارع بوضح النهار أمام المارة، بعد مشادة كلامية بينهما.

ووقعت الجريمة في أرنافوتكوي بإسطنبول وتم اعتقال الشخص من قبل الشرطة في مكان الحادث مع السلاح المستخدم في الجريمة.

وتمت الجريمة في حوالي الساعة 13:45 في حي تاشولوك في أرنافوتكوي. وتوفيت سيربيل غول (35 عامًا) بعد أن أطلق عليها زوجها هارون غول (40 عامًا) النار في الشارع لأسباب قيل إنها بخصوص رعاية الأطفال بعد الطلاق.

وقال شهود عيان إنهم حاولوا إيقافه بقول: "لا تفعل ذلك" لكنه لم يستجيب وتم تسجيل لحظة الجريمة بكاميرا هاتف محمول لأحد السكان في الحي. وبدأت فرق التحقيق عملها في مكان الحادث.