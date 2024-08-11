الأحد 11 أغسطس 2024
توقيت مصر 13:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو صادم.. ينهي حياة زوجته وسط الشارع بـ3 رصاصات في الرأس

قرار مفاجئ بتأجيل عرض فيلم "الملحد"

السيسي يخص 3 أبطال مصريين في أولمبياد باريس برسالة مفاجئة

"معاريف" تكشف موعد "الهجوم الانتقامي" لحزب الله على إسرائيل

جردوه من ملابسه.. لص يهرب من قطار سوهاج بعد سرقة حافظة نقود

بيان رسمي مفاجئ من شيرين.. ماذا قالت؟

أحمد فتوح يصل النيابة وإخلاء سبيل محمد صبحي

تحرش جنسي.. أول تعليق من "كيشو" بعد إطلاق الشرطة الفرنسية سراحه

صور.. القبض على أحمد فتوح ومحمد صبحي بتهمة قتل أمين شرطة في الساحل

"كنا بننزل شط مجاني"..محمد رمضان يستعيد ذكرياته مع الصيف

فيديو صادم.. ينهي حياة زوجته وسط الشارع بـ3 رصاصات في الرأس

نه
ا
الأحد، 11-08-2024 12:17 م


وثق مقطع فيديو متداول، لحظة وقوع مشاجرة بين رجل تركي وزوجةه، في اسطنبول، والتي انتهت بقتل الأخيرة.

وأظهر الفيديو، اعتداء الزوج على زوجةه في وسط الشارع، دون أن يتدخل أحد من أجل الدفاع عنها.

وحاولت الزوجة الهروب من زوجها، لكنه أمسكها وقام بسحلها على الأرض والاعتداء عليها بالأيدي والأرجل.

وأخرج الرجل مسدس كان بحوزته، وأطلق 3 رصاصات على رأس زوجةه مباشرة، لتسقط على الأرض غارقةً في دمائها.

وبعدما أطلق الزوج الرصاص على رأس زوجةه، غادر المكان وهو يحمل المسدس في يده دون أن يعترض أحد طريقه.

وعرضت وسائل إعلام تركية صورة المرأة التي قتلها زوجها بعدة رصاصات في رأسها بالشارع بوضح النهار أمام المارة، بعد مشادة كلامية بينهما.

ووقعت الجريمة في أرنافوتكوي بإسطنبول وتم اعتقال الشخص من قبل الشرطة في مكان الحادث مع السلاح المستخدم في الجريمة.

وتمت الجريمة في حوالي الساعة 13:45 في حي تاشولوك في أرنافوتكوي. وتوفيت سيربيل غول (35 عامًا) بعد أن أطلق عليها زوجها هارون غول (40 عامًا) النار في الشارع لأسباب قيل إنها بخصوص رعاية الأطفال بعد الطلاق.

 

وقال شهود عيان إنهم حاولوا إيقافه بقول: "لا تفعل ذلك" لكنه لم يستجيب وتم تسجيل لحظة الجريمة بكاميرا هاتف محمول لأحد السكان في الحي. وبدأت فرق التحقيق عملها في مكان الحادث.

 


إقرأ ايضا

196-110135-postponement-movie-atheist-egypt-2

قرار مفاجئ بتأجيل عرض فيلم "الملحد"

ن

جردوه من ملابسه.. لص يهرب من قطار سوهاج بعد سرقة حافظة نقود

640px-شيرين

بيان رسمي مفاجئ من شيرين.. ماذا قالت؟

أخبار متعلقة

2023_3_24_2_11_55_572

رغم دفع الدية وتقديم كفنه.. إنهاء حياة شاب على يد جيرانه بالقاهرة

Capture

التحقيق مع نجل أحمد رزق بتهمة قتل عامل دليفري