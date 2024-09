فيديو صادم.. وفاة فنان على المسرح أمام جمهوره

وثق مقطع فيديو لحظة وفاة مغني الراب الأميركي، فاتمان سكوب، أثناء غنائه في حفل مباشر بعد سقوطه على خشبة المسرح وتعرضه لحالة طبية طارئة، حسبما أعلنت عائلته ومدير أعماله.

وذكرت تقارير أن فاتمان سكوب تناول "مشروب طاقة" قبل أن ينهار بشكل مأساوي على المسرح ويموت عن عمر يناهز 53 عامًا.

وكشف شارون إلكاباس، الرئيس التنفيذي لشركة فريمان للعلاقات العامة، أن الفنان شرب مشروبًا يحتوي على مركبات منشطة قبل أدائه.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن سكوب انهار على خشبة المسرح في "هامدن تاون سنتر بارك" بولاية كونيتيكت، ونقل إلى المستشفى حيث لم يتمكن الأطباء من إنعاشه.