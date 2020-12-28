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«شقق وسيارات».. ضبط الزوجة الخائنة متلبسة مع عشيقها

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«شقق وسيارات».. ضبط الزوجة الخائنة متلبسة مع عشيقها

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أرشيفية
 
الإثنين، 28-12-2020 12:59 م المصريون

على الرغم من معرفة زوجها بخيانتها ومشاهدة لها وهي تدخل إلى أحد زبائنها شقةه، إلا أنها نجحت من الهروب عند وصول الأمن، لكن تشاء الأقدار أن يتم ضبطها متلبسة في واقعة أخرى داخل سيارة مع عشيقها.
وفي التفاصيل، فقد تمكنت مصالح الدرك الملكي المغربية، بمنطقة العليين الغابوية نواحي الفنيدق، من اعتقال سيدة متزوجة كانت في وضعية لا أخلاقية رفقة عشيقها داخل سيارة خاصة.
ونقلت مواقع محلية عن مصادر،أن زوج المهتمة كان قد تقدم ببلاغ للمصالح الأمنية بمارتيل قبل بضعة أشهر، يتهمها فيه بخيانته رفقة شخص آخر داخل إحدى الشقق بالمدينة، لتقوم الضابطة القضائية بمداهمة المنزل، إلا أن المعنية بالأمر نجحت في الفرار في آخر لحظة من النافذة مستعملة غطاء فراش، تاركة خلفها أوراق ومفاتيح سيارةها، التي ظلت مركونة في الخارج، حيث لم يتم إثبات واقعة الخيانة الزوجية لغياب حالة التلبس، رغم أن الزوج رآها وهي تدخل إلى شقة عشيقها.
هذا وشاءت الأقدار الإلاهية أن تقع الزوجة في ذات الفخ مرة ثانية، لكن هذه المرة تم اعتقالها متلبسة من طرف عناصر الدرك الملكي، حيث من المنتظر أن تحال على النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات.

 

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