فيديو صادم.. كويتي يطعن شقيقه في حفل الزفاف أمام الجميع

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، على وقع مقطع فيديو صادم، للحظة طعن رجل كويتي لشقيقه في إحدى صالات الأعراس بالكويت.



وأوضح المشهد تجمع عدد من المهنئين والمباركين ليتسلل شخص بشكل مفاجئ ويخرج آله حادة من جيبه، ليقوم بطعن أحد الواقفين بين الرجال بقوة، ثم يفر هاربا.

وبدت الصدمة على وجوه الحاضرين، قبل أن يتحركوا لمساعدة الشخص المطعون، فيما حاول آخرون مطاردة الجاني.

فيما ذكرت صحف محلية أن الجاني هو شقيق المطعون.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً أعلنت فيه عن تعامل رجال الأمن مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس، معلنة أن إدارة مباحث محافظة الفروانية تمكنت من ضبط الجاني، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل بحقه.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.