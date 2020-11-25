فيديو/ إعلامي كويتي: حليمة بولند شجعتني على الصلاة
حليمة بولند
الأربعاء، 25-11-202003:27 مالمصريون
كشف الإعلامي الكويتي صالح الراشد، مفاجأة بشأن من كان يشجعه على تأدية
الصلاة ودائما ما ينصحه بذلك سواء خلال لقاءات العمل أو في المناسبات.
وظهر صالح في مقطع فيديو عبر حسابه بـ “سناب شات” يقول إنه سيذهب للصلاة،
ثم خاطب متابعيه بقوله: “أتدرون من شجعني على الصلاة؟”، ليقول إنها الإعلامية
حليمة بولند، مشيرًا إلى أنها دائمة التشجيع له على أن يؤديها.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو الراشد، وتباينت تعليقاتهم
بين الإندهاش من حديثه والتشكيك في روايته، فقال معلق: “اللي شجعت حليمة طيب
وأحاديث الرسول والقرآن ما شجعتك”، وأضاف آخر: “يعني أنت تصلي عشان حليمة ومو عشان
ربك”.