فيديو أحدث غضب.. شابان يعتديان على فتاة ويخلعان ملابسها العلوية في الشارع

الخميس، 14-07-2022
12:24 م
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول عدة
مقاطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بالتعدي على إحدى الفتيات
بالإسكندرية
، وخلع ملابسها
العلوية.
كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات
عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تعليقاً مدعوماً بعدة مقاطع فيديو
تتضمن قيام شخصين بالتعدي على إحدى الفتيات بالإسكندرية
، وقيامهما بخلع ملابسهما العلوية
وإرتداء أحدهما قناع وحملهما (لسلاح أبيض وماسورة حديدية).
بالفحص أمكن تحديد هوية الشخصين المشار إليهما وتبين أنهما
(مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه "لهما معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما (ماسورة،
قناع، والسلاح الأبيض) المستخدمين في ارتكاب الواقعة.
بمواجهة المتهمان أقرا بقيامهما باستعراض القوة لوجود خلافات
بينهما وبين حارس أحد العقارات بمحل سكن أحدهما، لرفضه دفع مبالغ مالية لهما للسماح
له بتأجير الشقق السكنية للمصيفين بالعقار محل عمله وبسؤال حارس العقار أقر بما اعترفا
به واتهمهما بذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.