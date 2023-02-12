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فيديوهات مخلة بالآداب.. محكمة النقض تصدم مودة الأدهم

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فيديوهات مخلة بالآداب.. محكمة النقض تصدم مودة الأدهم

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مودة الأدهم
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Teads
الأحد، 12-02-2023 10:30 ص

 

رفضت محكمة النقض، طعن مودة الأدهم المعروفة بـ"فتاة تيك توك"، وتأييد حكم سجنها 6 سنوات، في إدانتها بالاتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم "فتيات تيك توك".

 

تفاصيل الحكم

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في وقت سابق، برفض استشكال مودة الأدهم فتاة "التيك توك"، بطلب التماس على حكمها بمعاقبتها، و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، في اتهامهم بالاتجار في البشر، وذلك في قضية (فتيات التيك توك)".

المخالفات التي سقطت بها

وجاء في حيثيات الحكم أنها استغلت تأثيرها على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق لايكي وإجراء محادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولًا لاستغلالهن في تحقيق منافع مادية.

 

قامت هذه المتهمة بتصوير نفسها بمعرفة آخرين بالرقص بالطريق العام مرتدية ملابس خادشة للحياء للإغواء والاستقطاب للفتيات على صفحتها بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدة على التطبيق المذكور".

 

كما قامت باستقطاب الطفلة حنين وشهرتها "ساندي" مُعرضة حياتها للخطر بالظهور معها في أحد مقاطع الفيديو بالإيعاز إليها أنها على علاقة عاطفية بآخر وتفاخر المتهمة الثانية بذلك.

وظهرت معها كذلك في مقطعين راقصين تحقيقًا لأعلى نسبة مشاهدة رغم عدم إدراك الطفلة للأمر، سعيًا من المتهمة المذكورة لتحقيق مآربها من المنفعة المادية، كما ظهرت مع الطفل ياسين في مقطعيِّ فيديو بالرقص معه مُعرضة حياته للخطر ونشرها ذلك على حسابها لزيادة المشاهدة ومن ثم الربح المادي.

 

 

وإثر صدور هذا القرار من محكمة النقض يكون حكم الإدانة قد أصبح حكما نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه.

 

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