فنان عالمي شهير يدخل علاقة مع فتاة كويتية تصغره بـ 52 عامًا(صورة)

الخميس، 14-04-2022
01:01 م
أحدث النجم
الهوليوودي آل باتشينو
جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان رصدته عدسات
الباباراتزي خلال موعد عشاء مع شابة كويتية تدعى نور فلاح.
وكشفت المعلومات
ان آل باتشينو
كان يتواجد في مطعم "فيليكس تراتوريا" في مدينة فينيسيا
بولاية كاليفورنيا الأميركية مع حبيبته الجديدة.
وتابعت المصادر
مشيرة الى أن العشاء لم يكن يجمعهما لوحدهما بل تواجد كل من جيسون موموا والمخرج
جوليان شنابل، وغيرهم.. لكن ما جعل الجمهور يصدق وجود علاقة
بين نور والنجم الشهير
انها غادرت في السيارة معه.
يذكر أن آل
باتشينو يبلغ من العمر 81 سنة، بينما نور تبلغ من العمر 29 سنة، اي ان الفارق
بينهما حوالى 52 سنة.