الجمعة 15 أبريل 2022
توقيت مصر 09:50 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصل 41 .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة بعد القبض على منفذ هجوم مترو نيويورك

رفع أسعار البنزين خلال أيام.. تعرف على حجم الزيادة

فنان عالمي شهير يدخل علاقة مع فتاة كويتية تصغره بـ 52 عامًا(صورة)

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية

أول صورة لأحد المصابين المصريين في هجوم مترو نيويورك

إليسا تصدم الجميع: في علاقة مع شاب أجنبي لإشباع رغبتي الأنثوية وليس للزواج

صدمة بدولة خليجية.. مجهول يُدنس مسجدًا بالفضلات ويتلف مصاحفه ومحتوياته

فنانة شهيرة تهاجم المشاهد المخلة في «من شارع الهرم إلى»..ونشطاء: استري جسمك الأول

«سيدة البحيرة».. ماتت أثناء عملية في القلب وبعد وضعها في ثلاجة الموتى كانت الصدمة

ADS
 

فنان عالمي شهير يدخل علاقة مع فتاة كويتية تصغره بـ 52 عامًا(صورة)

اااااا
ا
Native
Teads
الخميس، 14-04-2022 01:01 م

أحدث النجم الهوليوودي آل باتشينو جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان رصدته عدسات الباباراتزي خلال موعد عشاء مع شابة كويتية تدعى نور فلاح.
وكشفت المعلومات ان آل باتشينو كان يتواجد في مطعم "فيليكس تراتوريا" في مدينة فينيسيا بولاية كاليفورنيا الأميركية مع حبيبته الجديدة.
وتابعت المصادر مشيرة الى أن العشاء لم يكن يجمعهما لوحدهما بل تواجد كل من جيسون موموا والمخرج جوليان شنابل، وغيرهم.. لكن ما جعل الجمهور يصدق وجود علاقة بين نور والنجم الشهير انها غادرت في السيارة معه.
يذكر أن آل باتشينو يبلغ من العمر 81 سنة، بينما نور تبلغ من العمر 29 سنة، اي ان الفارق بينهما حوالى 52 سنة.

 

إقرأ ايضا

201905230819231923

تصل 41 .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

download

رفع أسعار البنزين خلال أيام.. تعرف على حجم الزيادة

laawL

أول صورة لأحد المصابين المصريين في هجوم مترو نيويورك

أخبار متعلقة

laawL

إليسا تصدم الجميع: في علاقة مع شاب أجنبي لإشباع رغبتي الأنثوية وليس للزواج

dcdbc9bea92474ce11d37ee2

زوج يقتل زوجته أثناء معاشرتها والسبب صادم

ق

علاقة مع إحداهن.. تفاصيل صادمة في مقتل أم وبناتها الثلاثة على يد شاب لبناني

image

جمعته علاقة بمستشارة وزيرة التضامن.. مفاجأة صادمة في قضية محمد الأمين