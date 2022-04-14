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إليسا تصدم الجميع: في علاقة مع شاب أجنبي لإشباع رغبتي الأنثوية وليس للزواج

laawL
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Native
Teads
الخميس، 14-04-2022 12:05 م


كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، أنها في علاقة حاليًا مع أحد الأشخاص وتعيش معه قصة حب، وهي نفسها التي صرحت عنها في وقت سابق وذكرت مفاجآت حول علاقةها بحبيبها، وتحدثت عن مرحلة الزواج والارتباط العاطفي في حياتها الشخصية.
وتابعت إليسا خلال لقائها مع الإعلامي علي العلياني في برنامج مراحل على قناة SBC، أن علاقةها بحبيها حاليا لا يجب أن تتوج بالزواج في النهاية، فالزواج قد يحدث أو لا يحدث، والمهم هو أنها تعيش في حالة حب.
وأكدت إليسا أن هدفها الأول من ارتباطها، هو إشباع رغبتها العاطفية كأنثى بالارتباط، فهي لا تقيم العلاقة بناء على نتيجة الزواج في النهاية، قائلة: ماني بعلاقة حب لأنه بدي أتزوج لكن بدي أكون أنثى عندها مشاعر عايشتها، الزواج ممكن يصير أو لا المهم أني عايشة حالة حب".
وكشفت إليسا مفاجأة حول جنسية حبيبها، مشيرة إلى أنه غير عربي الجنسية ولا يمكن أن يكون قائلة: "أكيد مش عربي"، بحب الشباب الحلوة.
وفي بداية الفقرة فاجأ الإعلامي علي العلياني الفنانة إليسا، بعرض فيديو من لقاء سابق لها معه كانت قد تحدثت فيه عن حبيبها الأوروبي، حيث أكدت أنه هو نفس الشخص الذي كانت قد أعلنت علاقةها معه.
وصرحت إليسا بأن الاسم الذي تنادي به حبيبها وهو والاس، حيث تناديه بهذا الاسم لأنه يجمع حروف اسمه واسمها معًا.
شاهد الفيديو هنا :
 

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