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فنان شهير يفجر صدمة: فنانين تنازلوا عن شرف زوجاتهم للمنتج وفنانة ترد

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​تولاي هارون​
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الخميس، 13-01-2022 03:02 م


أثار فنان شهير موجة جدل وغضب في الوسط الفني، بعد تصريحات عن قيام فنانين بعرض شرف زوجاتهم أو شقيقاتهم على المنتج من أجل الوصول للشهرة والنجومية.
وفي التفاصيل شنّ الممثل السوري بسام دكاك هجوماً ضد زملائه في الوسط متهماً بعضهم بالتنازل عن شرفه للمنتج أو مدير الإنتاج، مقابل أن يصبح نجماً مشهوراً.
وأكد دكاك في برنامج "يلا تريند" أنه ليس بإمكانه أن يصبح ممثلاً مشهوراً كما يفعل بعض الممثلين الآن الذين أصبحوا مشهورين.
وقال إنه ليس بإمكانه أن يفعل مثلهم كأن يقوم بدعوة المنتج أو مدير الإنتاج على العشاء، ويقدّم له زوجته ليظهر على الشاشة، مضيفاً: "لكي يمشي الممثل مصلحته يأخذ معه على العزيمة كرت جوكر يمكن تكون مرته يمكن تكون أخته".
وتحدث عن محاولة أحد الممثلين التحرّش بزوجته في عزيمة بأحد المسلسلات، إلا أنه لم يسكت وأوقفه "عند حدّه".
وأوضح أنه عندما ضاق به الحال عمل في غسيل السجاد بالمصبغة، كما عمل في إحدى المرات عامل نظافة وأخذ يقوم بجمع النفايات في منطقة الزاهرة بدمشق، مع عدد من الأشخاص بينهم أطباء ومحامون ومهندسون يدرسون في الجامعة، وجميعهم موجودون حالياً.
من جانبها رفضت الممثلة السورية تولاي هارون كلام الممثل بسام دكاك، الذي قال إنه لايستطيع تقديم زوجته أو شقيقته للمنتج من أجل العمل، ووصفت هارون دكاك بـ"الكاذب ومخترع المشكلات والأحداث، وبالمسيء لها ولزملائها بالوسط الفني"، وقالت :"هو كل فترة بيطالع قصة ونحنا كنا نصدقو".
وأضافت في حديثها على إذاعة "المدينة إف إم" السورية موجهة الكلام لدكاك :"وقت بدك تطرح هالموضوع ع السوشال ميديا لتستعطف، ويجوا الناس يعطوك مصاري لأنهم ما عم يشغلوك، هيك كتير صار".
وأكدت هارون أنها لا تسمح لدكاك بتشويه سمعة الفنانين، ولا الإساءة لهم، واستذكرت حادثة سابقة بعدما اتصل بها أحد الإعلاميين ليخبرها أن دكاك مصاب بكورونا، ويحتاج إلى مساعدة، وبعد الوصول لعنوانه تبين أنه غير مصاب.
وقالت :"عيب .. لنشوف الترند اللي بعده شو عندك أفكار حتى تقدمها"، واصفة إياه بـ"مريض، وممثل درجة عاشرة لكنه يريد أن يكون الأول"، ونصحته بأن يجتهد على نفسه، لا أن يبحث بوسائل ملتوية.

 

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