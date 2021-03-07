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فنانة شهيرة: فخورة لأني أول ممثلة تتعرى بالكامل من أجل الفن (فيديو)

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اغراء
 
الأحد، 07-03-2021 08:31 م المصريون
بعد الفيديو الذي نشره البعض عن سبب عدم تبرؤ الفنان الراحل يوسف شعبان، من فيلم "حمام الملاطيلي" الذي قام فيه بدور "مثلي الجنس"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأول فنانة عربية تتعرى بالكامل في السينما، والتي ما زالت على قيد الحياة وأعلنت أكثر من مرة عدم ندمها، بل فخرها بما قامت به من خلال مقولتها الشهيرة" ليكن جسدي جسرًا من أجل الفن".
إنها الفنانة نهاد علاء الدين، المعروفة بـ«إغراء» والتي تعد من أجرأ الفنانات في الوطن العربي، ومثلت مشاهد فنية تعرت فيها بالكامل.
وفي الفيديو الذي يفجر مفاجآت عنها، فقد تعلمت الرقص الشرقي على يد الراقصة تحية كاريوكا، وشكّلت مع أختها سحر ثنائياً راقصاً جاب أوروبا بأكملها، لكن قررت سحر لاحقاً الإعتزال وإرتداء الحجاب، وهي لا تحب أبداً الخوض في ماضيها، الذي تصفه بـ"المشين".
شاهد الفيديو:

 

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