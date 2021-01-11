«مراهقة متأخرة».. فنانة شهيرة تصدم الجميع بفيديو جريء

الإثنين، 11-01-2021
10:25 ص
المصريون
فاجأت الفنانة
الإماراتية
الشهيرة بدرية أحمد
، الجميع
بالظهور في فيديو جريء
على مواقع التواصل الاجتماعي، تستعرض فيه أنوثتها وتقوم
بحركات إغراء أمام الكاميرا، وهو ما عرضها لهجوم وانتقاد لاذع من الجمهور.
وظهرت الفنانة
الكبيرة بدرية أحمد
، بملابس مثيرة، في
الفيديو الذي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تقوم بحركات
إغراء غريبة، مستخدمة أحد الفلاتر.
وتداولت صفحات عديدة على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو
الذي ظهرت فيه بدرية، وهي تقوم بحركات غريبة، وتعرّضت للكثير من التعليقات الساخرة
والهجومية، ومنها "أصعب شيء المراهقة المتأخرة"، وعلق آخر :" الحين
بالله هي من كل ما أتاها الله من قوه بالعقل افكر انو ذي الحركات إغراء".
وقالت أخرى :" بالفعل الانسان كل ما يكبر كل ما تبان
نسبة وعيه.. يا تقل نسبة الوعي ويقلب كإنو مُراهق يا تزداد ويزداد معها إحترامه لنفسه
وإحترام الناس له".