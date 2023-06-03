فنانة شهيرة تفضح ما يحدث في الوسط الفني

ميريهان حسين

فاجئت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعيها بقرار اعتزالها وابتعادها عن السوشيال ميديا وذلك من خلال الاستوري الخاص بها على "انستجرام" خلال الساعات القليلة الماضية.





واستكملت "وأصور بنفسي وأعمل مونتاج بنفسي لأعرض عمل مبدع بشهادة الجمهور الذي التقيه في الشارع والمول وكل مكان ليقولوا لي انتي مظلومة والله احنا نفسنا نشوفك في أعمال أكتر مناسبة لموهبتك الكبيرة، ده غير أني أملك صوت حلو وقادر على الغناء الذي أعشقه لكني تعبت ولم أعد أسعد بجملة انتي مظلومة لن أعرض موهبتي على من لا يراها ولا يقدرها ولا يحتاجها".

وأنهت تعليقها "وسط مصالح وشللية و موضة ومين متجوز مين ومين مصاحب مين مش مين شاطر وموهوب".



وكانت قد كشفت "ميرهان" عن ابتعادها عن السوشيال ميديا قائلة "اجازة مفتوحة من الـ سوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من أجل الاخرين مش هكون موجودة ولا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة واللى زمان أنا عيشته لغيرى أنا دلوقتى هعيشه لنفسى، لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني سلام، تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت لذلك اعتزل".

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين كانت بفيلم "إثنين للإيجار" بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وعرض مطلع العام الجاري.