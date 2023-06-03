السبت 03 يونيو 2023
توقيت مصر 19:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مشربتش شاي بالياسمين.. تعليق ساخرا من جمال شعبان على علاقته بمحمد رمضان

فنانة شهيرة تفضح ما يحدث في الوسط الفني

النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

نحن أبطال إفريقيا.... نجم الوداد يستفز الأهلي قبل المواجهة الحاسمة

مجلس الأمن الدولي يمدد لستة أشهر مهمة الأمم المتحدة في السودان

مرتضى منصور يكشف كارثة جديدة بنادي الزمالك

شركة إنتاج تتهم "بسمة بوسيل" بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لأغنية "هبة طوجي"

ياسمبن صبري تفاجئ الجميع بردها على تقديم مشاهد جريئة في فيلم عالمي

"بتحب العواجيز".. من هي نور الفلاح التي تعيش مع " آل باتشينو" وحامل منه دون زواج؟

بعد قرار الرئيس.. المؤبد لمن تسبب كلبه في وفاة شخص

فنانة شهيرة تفضح ما يحدث في الوسط الفني

يثبيق
ميريهان حسين
السبت، 03-06-2023 03:43 م نسمه عبد الوهاب
فاجئت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعيها بقرار اعتزالها وابتعادها عن السوشيال ميديا وذلك من خلال الاستوري الخاص بها على "انستجرام" خلال الساعات القليلة الماضية.


واستكملت "وأصور بنفسي وأعمل مونتاج بنفسي لأعرض عمل مبدع بشهادة الجمهور الذي التقيه في الشارع والمول وكل مكان ليقولوا لي انتي مظلومة والله احنا نفسنا نشوفك في أعمال أكتر مناسبة لموهبتك الكبيرة، ده غير أني أملك صوت حلو وقادر على الغناء الذي أعشقه لكني تعبت ولم أعد أسعد بجملة انتي مظلومة لن أعرض موهبتي على من لا يراها ولا يقدرها ولا يحتاجها".
وأنهت تعليقها "وسط مصالح وشللية و موضة ومين متجوز مين ومين مصاحب مين مش مين شاطر وموهوب".

وكانت قد كشفت "ميرهان" عن ابتعادها عن السوشيال ميديا قائلة "اجازة مفتوحة من الـ سوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من أجل الاخرين مش هكون موجودة ولا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة واللى زمان أنا عيشته لغيرى أنا دلوقتى هعيشه لنفسى، لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني سلام، تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت لذلك اعتزل".
يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين كانت بفيلم "إثنين للإيجار" بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وعرض مطلع العام الجاري.

إقرأ ايضا

D2jvcOq3

مشربتش شاي بالياسمين.. تعليق ساخرا من جمال شعبان على علاقته بمحمد رمضان

Aa5vqshB

النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

tUdK0cXo

نحن أبطال إفريقيا.... نجم الوداد يستفز الأهلي قبل المواجهة الحاسمة